Maccarese, nuova illuminazione pubblica tra via Monti dall’Ara e via delle Pagliete

Fiumicino – “Sarà attivato a breve l’impianto d’illuminazione pubblica posto dall’Assessorato ai Lavori pubblici all’angolo tra via Monti dall’Ara e via delle Pagliete a Maccarese, al momento non funzionante. Manca infatti ancora la fornitura elettrica: a tal proposito l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia e i suoi tecnici, che ringraziamo, hanno incontrato qualche giorno fa Enel, che sta predisponendo il preventivo per la nuova fornitura. Il Comune attiverà l’impianto non appena il documento sarà inviato agli uffici. Ricordiamo che la pericolosità di quell’incrocia era stata più volte segnalata dai cittadini”. Lo dichiarano la Presidente della Commissione Lavori Pubblici Paola Meloni e il consigliere comunale Fabio Zorzi.

