Messa dei Santi Pietro e Paolo con Papa Francesco: orario e dove vederla in diretta Tv e streaming

Città del Vaticano – Roma si prepara a festeggiare, seppur in maniera contenuta vista l’epidemia da Covid-19 ancora in corso, i suoi santi patroni, gli apostoli Pietro e Paolo. Fulcro delle celebrazioni religiose sarà la basilica vaticana, dove Papa Francesco celebrerà, nella mattina di martedì 29 giugno 2021, la Santa Messa con la tradizionale benedizione dei palli per i nuovi Arcivescovi Metropoliti nominati durante l’anno.

Poi, come da tradizione, alle ore 12, il Pontefice si affaccerà su piazza San Pietro per la preghiera dell’Angelus, al quale seguirà il “plenum”, ovvero la suonata a festa di tutte le campane della basilica vaticana. Alla celebrazione della Santa Messa potranno partecipare pochi fedeli, mentre in piazza l’accesso è libero ma sempre nel rispetto delle norme anti contagio.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 09.30. Garantita la diretta televisiva, a partire dalle ore 9.25 su Tv2000. Alle 12 la preghiera dell’Angelus sarà trasmessa sugli stessi canali social e tv

(Il Faro online) Foto © Vatican Media

