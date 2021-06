Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La saccatura depressionaria che staziona da giorni in prossimità della Francia e un promontorio dell’anticiclone africano allungato verso nord fino a gran parte d’Italia sono le due figure bariche che dettano legge in questi giorni. La prima si mette ora in moto verso est e transiterà con un fronte venerdì sulle Alpi, raggiungendo il comparto settentrionale balcanico. Al suo seguito il promontorio africano subirà un indebolimento in corrispondenza del suo perimetro settentrionale e tenderà a ritirarsi verso i suoi luoghi di origine, favorendo un certo smorzamento della canicola sulle nostre regioni meridionali nel weekend. Le aree alpine invece rimarranno soggette ad una certa variabilità, per la permanenza di un flusso occidentale umido, in scorrimento lungo il perimetro superiore dell’anticiclone.

METEO SABATO 26 GIUGNO. Sabato sarà una giornata in gran parte stabile almeno in avvio, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. In giornata un po’ di variabilità si svilupperà lungo le Alpi con formazione di qualche rovescio soprattutto sui settori centro-orientali, ma si tratterà di precipitazioni che andranno velocemente esaurendosi in serata. Altrove continuerà la stabilità, pur con stratificazioni alte in transito su isole maggiori e Sud peninsulare. Temperature stabili dopo il calo di venerdì, o in lieve recupero sulle regioni settentrionali. Massime comunque fino a 36/38°C su Salento, Materano, Cosentino, Crotonese, punte di 40/42°C sull’est della Sicilia.

METEO DOMENICA 27 GIUGNO. Domenica sarà un’altra giornata stabile e in gran parte soleggiata, ma al Nord aumenterà l’instabilità diurna sulle zone alpine per l’influenza di una nuova saccatura in approfondimento ad ovest della Francia. Attesi quindi alcuni rovesci o temporali sulle Alpi occidentali, in propagazione entro sera a quelle centro-orientali, mentre sul resto d’Italia proseguirà il bel tempo. Temperature in lieve rialzo al Centro-Nord, in ulteriore calo al Sud, con picchi di 36/38°C sulle zone interne della Sicilia, lievemente inferiori su Foggiano e Materano.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: alta pressione ancora prevalente sulle regioni centrali tirreniche e in generale al Centrosud del Paese, seppur con geopotenziali in calo sulle regioni del Centro. Tempo comunque in prevalenza soleggiato e stabile, con al più qualche velature o addensamento sparso su Toscana, Umbria e Lazio. Massime estive, seppur in calo di qualche punto; minime notturne più fresche. Venti a regime di brezza, salvo rinforzi da Ovest-Nordovest lungo le coste dal pomeriggio, specie quelle laziali. Mare da poco mosso a mosso.

DOMENICA: alta pressione con tempo in prevalenza assolato o al più poco o parzialmente nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio. Caldo piuttosto intenso, punte di 33-34°C sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso o localmente mosso al largo.

Commento del previsore Lazio

Fino a venerdì compreso nonostante la presenza dell’alta pressione tempo non sempre soleggiato sul medio versante tirrenico. In particolare sul Lazio avremo il frequente passaggio di bande nuvolose alternate a momenti assolati, con qualche breve piovasco o temporale non escluso; sole più frequente invece tra Toscana e Umbria. Caldo piuttosto intenso e soprattutto molto afoso, con temporanee ed effimere rinfrescate durante i locali rovesci. Nel weekend sole invece più deciso su tutti i settori con caldo senza particolari eccessi sabato, mentre tra domenica e lunedì sarà probabilmente in nuova intensificazione.

