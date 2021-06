Vitinia, sversa rifiuti e elettrodomestici rotti nel parco: denunciato imprenditore

Roma – I Carabinieri della Stazione di Vitinia hanno denunciato un imprenditore romano di 64 anni, per gestione e smaltimento di rifiuti non autorizzata.

Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri hanno individuato un’area di circa 400 metri quadrati, ubicata in via del Risaro, dove venivano sversati rifiuti non pericolosi e apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse. Al termine di un servizio di osservazione, i militari hanno accertato che il 64enne ha utilizzato l’area, destinata a verde pubblico, per sversare cumuli di rifiuti senza alcun titolo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

