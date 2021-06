Al via il Festival Estate 2021 a Pomezia: la città si illumina tra musica e spettacoli

Pomezia – Tutto pronto per l’Estate 2021 a Pomezia e Torvaianica. Dal 1 luglio la Città sarà illuminata ogni sera con concerti, cinema, teatro, spettacoli, sagre, street food e laboratori. Oltre cento eventi che animeranno piazza Indipendenza nel mese di luglio e piazza Ungheria a luglio e agosto, anche quest’anno nel rispetto delle norme anti-Covid.

A Pomezia torna il Musical, alla sua terza edizione; Pratica Jazz, quest’anno nella splendida cornice di Selva dei Pini; e la tradizionale Festa di San Benedetto. Novità di quest’anno il Flame Festival, una rassegna di spettacoli di teatro urbano e di immagine. Torvaianica sarà teatro della Festa dei pescatori e delle tradizionali sagre con le specialità nostrale, ma sarà anche il palco del cinema, con i classici appuntamenti del cinema in piazza e il ritorno della famiglia Tognazzi con il Festival “TrentUgo” dedicato al grande artista Ugo Tognazzi.

“La scorsa settimana abbiamo presentato il Piano di Marketing Turistico Strategico e Territoriale, il nuovo sito web turistico, i nuovi siti web dei musei cittadini, il nuovo progetto Qrcode e la partecipazione di Pomezia al bando della regione Lazio per la costituzione di una DMO turistica – dichiara la vice Sindaco Simona Morcellini – Un grande progetto turistico che nasce dalla collaborazione con le diverse realtà del territorio, a cui si aggiunge a partire dal 1 luglio un calendario ricchissimo di eventi in occasione dell’Estate. Le piazze di Pomezia e Torvaianica, ma anche i Musei e Selva dei Pini, saranno teatro di un grande festival tutto da vivere, per cittadini e turisti”.

“Anche quest’anno arriviamo all’estate dopo tanti sacrifici, in particolare per gli operatori turistici – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Pomezia e Torvaianica sono pronte per ripartire con una nuova estate ricca di eventi, accanto ad albergatori, ristoratori, pescatori, attività commerciali, associazioni culturali e artisti. Vogliamo regalare un’estate di cultura e divertimento a grandi e piccoli, con eventi di alta qualità pensati per tutti. Auguro una buona estate ai miei concittadini e ai tanti turisti che arriveranno sul nostro litorale”.

