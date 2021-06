La verità sugli Ufo: ecco le grandi rivelazioni del Pentagono

Misteri – Come ci aspettavamo, nel ‘preliminary assessment UAP’, (clicca qui per vedere il documento) la cui traduzione è leggibile sul sito cisu.org, che avrebbe dovuto svelare l’origine extraterrestre degli Uap o Ufo che dir si voglia, avvistati dalla Marina americana (143 dal 2004), non se ne parla assolutamente. Il mondo degli ufologi non razionali e degli ufomani che credono che ogni lucina vista in cielo sia un’astronave aliena e che aveva sperato ed osannato a quella che doveva essere la rivelazione del millennio, rimane a bocca asciutta.

Lo avevamo ipotizzato da tempo. Tutto il clamore mediatico creato dagli organismi militari americani doveva portare ad una richiesta di aumento di fondi da destinare allo sviluppo di nuove tecnologie di controspionaggio e rilevamento elettronico. L’origine, quindi, dei vari Uap visti nei filmati va ricercata in errori di ripresa, cause atmosferiche, aerei convenzionali, droni o velivoli di Russia e/o Cina o di altre organizzazioni che non vogliono il bene degli Stati Uniti o addirittura da apparati americani, in questo caso ipersegreti.

Nessuna menzione a tecnologie extraterrestri.

Sono, quindi, evidenziate alcune pecche di rilevamento difensivo e la richiesta di ulteriori fondi per non farsi trovare impreparati.

Forse, come sempre, ognuno troverà delle conferme alle proprie idee in questo rapporto, che sembra redatto in modo che si possa leggere tra le righe quel che si preferisce. Gli unici passaggi interessanti sembrano essere quelli sulle caratteristiche anomale dei fenomeni, che vale la pena studiare.

Delusione? Non per chi fa dell’ufologia razionale il proprio campo di studio. Nulla di nuovo sotto il Sole, perfino la richiesta di nuovi finanziamenti per far fronte alle nuove minacce tecnologiche.

