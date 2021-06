Roma, scoperta una serra di marijuana in un casolare: arrestati 2 pusher

Roma – La Polizia di Stato ha sequestrato una serra di marijuana in via della Nocetta e arrestato un cittadino equadoregno di 25 anni. Un’intensa attività investigativa permette agli agenti di individuare l’altro responsabile, un connazionale di 30 anni.

Nel marzo scorso, gli agenti del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, in seguito a servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno sequestrato una serra di marijuana scoperta all’interno di un casolare in via della Nocetta ed arrestato un cittadino equadoregno di 25 anni.

Le indagini

L’attività investigativa degli agenti è tuttavia proseguita. Nel corso dei servizi di osservazione del casolare, i poliziotti infatti hanno notato aggirarsi nei pressi della struttura oltre al 25enne, immediatamente arrestato, anche un altro uomo, sempre di origini sud americane.

Si trattava di un cittadino equadoregno di 30 anni, e accertato il suo collegamento con il primo arrestato, e con la piantagione illegale, sono iniziate a tappeto le sue ricerche da parte dei poliziotti, su tutto il territorio della capitale. I primi luoghi ad essere scandagliati, ai fini del suo rintraccio, sono stati il posto di lavoro e la casa, dove da accertamenti effettuati risultava risiedere. In seguito, grazie ad un approfondito accertamento sulle banche dati, è emerso che presso la Stazione dei Carabinieri di Casalotti la sua ex compagna lo aveva denunciato per appropriazione indebita di uno scooter, indicando il suo domicilio.

Sono così iniziati incessanti servizi dei poliziotti di Villa Glori nel quartiere interessato che hanno portato, infine, al rintraccio dell’uomo, in via Domenico Tardini. Il soggetto è stato così sottoposto a fermo di indiziato di delitto da parte degli agenti, per il reato di cui all’art 73 del T.U sugli stupefacenti. Fermo poi convalidato dall’autorità giudiziaria il 23 giugno scorso.