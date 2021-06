Acilia, 17enne scompare dopo una serata al pub: l’identikit

Ostia – Si chiama Giulia, ha 17 anni, vive all’Infernetto, ed è scomparsa dopo una serata in un pub di Acilia. Di corporatura normale, è alta 1.61, occhi castani, capelli neri. L’ultima volta aveva indosso una canottiera gialla, pantaloncini neri, stivali neri e una borsa di pelle nera e gialla.

Ha vari tatuaggi, tra cui uno sull’avambraccio destro con la scritta: “A te che sei la miglior cosa che mi sia successa”. Non si hanno più sue notizie da sabato 26 giugno. Venerdì 25 giugno, intorno alle 20, è uscita per andare a cena fuori con un amico. Dopo la cena, però, ha chiesto all’amico di accompagnarla in un pub situato ad Acilia. Verso l’1 di notte l’amico è andato via da solo, lasciandola lì. Da quel momento di lei non si sono più avute notizie. Non ha con sé il cellulare, potrebbe però avere un documento di identità.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio