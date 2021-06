Coronavirus, ad Ardea scendono a 22 i positivi accertati

Ardea – “Scendono a 22 i casi positivi al Covid-19 nel Comune di Ardea, di cui 10 ricoverati presso strutture ospedaliere e 12 in isolamento domiciliare. Rimane fisse la quota dei cittadini deceduti”. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore al Covid del Comune di Ardea, Alessandro Possidoni.

“Vi ricordo che, grazie alla costante riduzione dei casi di Coronavirus in tutto il Paese, da oggi, lunedì 28 giugno, non sarà più necessario indossare la mascherina all’aperto in area bianca. In ogni caso sarà sempre necessario portarla con sé ed indossarla quando non sia possibile mantenere il distanziamento fisico: continuerà a essere obbligatoria nei negozi e negli altri ambienti al chiuso, mentre nei ristoranti e nei locali rimarranno le regole attuali, cioè la possibilità di non indossarla solo mentre si è seduti al tavolo”, conclude Possidoni.

