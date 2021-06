Covid, l’appello di Tasciotti: “Mettere i sanificatori nelle scuole di Fiumicino”

Fiumicino – “Le scuole hanno necessità di dotarsi di sistemi di sanificazione semplici e sicuri per proteggere sia gli alunni che il personale scolastico. L’anno scolastico che verrà deve essere avviato nel segno della sicurezza e dell’attenzione nel rispetto delle misure anti-Covid, grazie alle tecnologie di sanificazione dell’aria”.

E’ quanto si legge in una nota a firma del professor Roberto Tasciotti, che prosegue: “Ormai ci sono sanificatori d’aria che usano tecnologie per eliminare virus e batteri fino al 99,9 %. Sanificano in continuazione l’aria negli ambienti, è silenzioso, non emette ozono (O3) e l’ambiente circostante non viene in contatto con i raggi UV-C. E’ quindi idoneo per essere utilizzato mentre le persone sono presenti nell’ambiente.

Già il laboratorio di Patogenesi virale e Biosicurezza dell’Ospedale San Raffaele di Milano ha testato i sanificatori. Dai dati si evidenzia che dopo 10 minuti è stata inattivata la carica virale infettiva del SARS-COV-2 del 98%, dopo 20 di oltre il 99,8% fino ad inattivare completamente il virus dopo 30 minuti di trattamento. Si avete letto bene. Inattiva in pochi minuti virus, batteri, cattivi odori, allergeni e polveri sottili

Giustina in Colle è il primo Comune d’Italia a dotare tutte le aule dei propri plessi scolastici di dispositivi per la purificazione dell’aria e la sanificazione delle superfici, certificati dal Ministero della Salute e con una tecnologia innovativa utilizzata dalla Nasa americana, in grado di eliminare il 99,9% di tutti i contaminanti quali virus, batteri, composti organici volatili, polveri, allergeni e muffe.

L’Amministrazione comunale ha scelto di affrontare un importante investimento per tutelare la salute degli alunni, dei docenti, degli operatori scolastici e per la tranquillità delle famiglie in questo periodo. La tecnologia che oggi è utilizzata aiuta a gestire e mantenere la salubrità anche dei bus scolastici. È indicata per tutti i veicoli adibiti al trasporto degli studenti, dagli autobus granturismo per le gite scolastiche, agli scuolabus per il trasporto quotidiano.

Il Comune di Fiumicino ha il dovere d’intervenire per rendere salubri gli ambienti scolastici dai Nidi alle Scuole Superiori, inclusi i trasporti, come stanno già facendo diversi Comuni in Italia. Questo vorrebbe dire avere veramente a cuore i bambini ed i ragazzi del nostro territorio e tutti coloro che operano nel settore dell’istruzione, non soffermarsi a organizzare convegni da salotto borghese. Sveglia l’apertura dell’anno scolastico è alle porte”.

