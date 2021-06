Decoro urbano, ViviAmo Fiumicino: “Isola Sacra merita una vera Piazza della Madonella”

Fiumicino – “Abbiamo appreso dalle testate giornalistiche locali, dell’approvazione da parte della Regione Lazio, del progetto di fattibilità, che il Comune di Fiumicino ha realizzato, tramite apposita delibera di Giunta, la n.51 del 30/04/2021, con il quale si andranno a migliorare il decoro e la viabilità, con la realizzazione di una più grande rotatoria, rispetto a quella esistente, in Piazza della Madonnella ad Isola Sacra (leggi qui). Lo dichiara in una nota, ViviAmo Fiumicino per il centro studi di Mario Baccini.

“Per tale intervento, – spiega il Comitato – la Regione finanzierà il Comune con 300mila euro, in più, saranno previsti ulteriori 100mila euro erogati direttamente dall’Amministrazione comunale. Questo intervento, che preliminarmente dovrà ottenere le necessarie autorizzazioni e superare una serie di vincoli che insistono su questa porzione di territorio, dovrà essere inserito nel piano delle opere per l’approvazione in Consiglio comunale, della relativa variazione al P.R.G.

Ciò premesso, consideriamo positiva ogni opera di riqualificazione urbana e di relativo abbellimento delle aree, accogliendo con entusiasmo questo intervento, specialmente se interessa Isola Sacra, visto che negli ultimi anni non ha potuto godere della stessa attenzione, riservata ad altre zone considerate evidentemente più centrali e di interesse del nostro Comune.

Allo stesso tempo però, vogliamo sottolineare, che quest’opera, andrà presumibilmente a migliorare la circolazione in zona Madonnella, ma di fatto, esclude la possibilità di creare una tanto desiderata piazza, per quello che è considerato il centro di Isola Sacra. Viene soprannominata Piazza della Madonnella, ma in effetti, né attualmente, né dal suddetto progetto, paradossalmente si può parlare di piazza, non essendoci gli elementi essenziali a supportare tale definizione”.

“Infatti, – sottolinea ViviAmo Fiumicino – sarà realizzata una rotatoria e modificata la viabilità, grazie anche all’espropriazione del terreno, dove attualmente insiste l’edicola, la quale verrà ricollocata altrove, ma di fatto, si verrà a creare uno snodo ad alto scorrimento, non di certo propedeutico alla sosta e al godimento visivo del nuovo assetto urbano realizzato.

La nostra città e specialmente Isola Sacra, per conformazione urbana, manca di un luogo simbolo e rappresentativo, di aggregazione e di socializzazione in cui i cittadini possano incontrarsi e contemporaneamente, un luogo in cui le istituzioni locali possano presenziare e apparire per particolari date e ricorrenze. Considerando, inoltre, che Isola Sacra vanta circa 40 mila residenti, quindi, quasi la metà del totale degli abitanti dell’intero Comune di Fiumicino, crediamo sia doveroso riconoscere a questa porzione di territorio la giusta importanza, dandole la dignità che merita, anche per memoria storica nei confronti dei suoi ‘padri fondatori’, ovvero tutti quei coraggiosi pionieri, provenienti da diverse Regioni d’Italia, agli inizi del secolo scorso, che sfidando la malaria e le proibitive condizioni ambientali, resero questa località prospera e sicuramente il principale motore trainante del nostro Comune”.

“In virtù di queste considerazioni e dell’importanza strategica che una piazza arrecherebbe a questa località, avendo già ricevuto un riscontro favorevole da parte di associazioni e di esponenti politici locali, – conclude il Comitato – rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche in Consiglio affinché venga valutata la possibilità della sua realizzazione e di conseguenza, di apportare la variante al progetto in P.R.G, prima che passi per la definitiva approvazione in Consiglio comunale e soprattutto, per non perdere quest’occasione storica e probabilmente l’ultima, di creare un punto di aggregazione, anche in chiave post pandemica, le cui conseguenti, ma necessarie restrizioni e limitazioni, hanno fatto emergere tutto il desiderio di ritorno alla normalità, ivi inclusi momenti di sana e costruttiva socializzazione ed interazione fra le persone”.

