Euro 2020, Belotti e Acerbi paparazzati da Immobile mentre “dormono” in piscina

Roma – Dopo il sudato match contro l’Austria (leggi qui), gli Azzurri hanno fatto rientro nel quartier generale di Coverciano e, in attesa dell’incontro col Belgio (leggi qui), concedendosi una domenica di relax trascorsa all’insegna dello scarico, con una leggera sessione tra piscina (per chi ha giocato) e palestra e con una grigliata in serata (ormai di rito dopo ogni vittoria in questi Europei).

Le telecamere non possono entrare ma a documentare quanto accade in ritiro ci sono Ciro Immobile e Marco Verratti che si sono divertiti a riprendere (e pubblicare poi sui propri profili Instagram) alcuni dei propri compagni immersi in acqua con gli occhi chiusi, a recuperare dalle fatiche di Londra. Vittime dei video indiscreti di Immobile e Verratti sono stati Locatelli, Belotti e Acerbi, immortalati con una musica di sottofondo che richiamava alla ninna nanna. Un modo in più per far capire l’ottimo umore all’interno dello spogliatoio.

(Il Faro online)