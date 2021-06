Gestione spiagge libere a Terracina, la Uiltucs: “Come sceglierete i lavoratori?”

Terracina – “E’ in fase di partenza la gestione degli arenili comunali in concessione sul litorale di Terracina per la stagione balneare 2021, Business/Plan, slogan pubblicitari come “spiaggia Si-Cura”, ma non sono chiare le tipologie di contratto di lavoro che verranno applicate ai lavoratori ed alle lavoratrici, oltre a nessun accenno al diritto di precedenza di tante maestranze che per anni hanno lavorato in quegli arenili in concessione”.

La Uiltucs Latina sottolinea Gianfranco Cartisano, contesta da tempo: “La gestione e l’organizzazione dell’Azienda Speciale di Terracina nella persona del Direttore Generale Carla Amici, in questo affidamento come categoria del settore turistico ricettivo. E’ opportuno – dice Cartisano – evidenziare che il tipo di inquadramento contrattuale di questi lavoratori e lavoratrici che saranno impegnati sino al 30 settembre. Si tratta di’ un capitolo che deve essere affrontato e regolamentato.

In particolare l’obbligo di applicazione del previsto Contratto Collettivo Pubblici Esercizi nella parte che riguarda la gestione degli arenili – prosegue l’esponente dell’Uiltucs – non è stata assolutamente riportata nel progetto presentato dall’Azienda Speciale al Comune di Terracina. Dalla disamina dei costi del personale risulta una violazione lampante dei minimi tabellari previsti dal Contratto Collettivo Pubblici Esercizi con conseguente lesione dei diritti dei lavoratori interessati.

L’Azienda Speciale è già nota per disattendere l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore applicando al personale il contratto collettivo enti locali meno vantaggioso la cui Uiltucs Latina ha avviato diverse cause al Tribunale Sezione Lavoro di Latina per ripristinare la legalità violata, denunciamo da tempo che l’Azienda Speciale di Terracina rientra nella fascia d’impresa di ‘diritto privatistico’ e non di ‘diritto pubblico’, per la Uiltucs Latina debbono essere applicati i contratti nazionali più remunerativi cioè con più salario ai lavoratori, crediamo nella Giustizia la quale interverrà con la giusta interpretazione.

Come categoria del settore ricordiamo all’Azienda Speciale ed al Consiglio di Amministrazione del Comune di Terracina – specifica Cartisano – la stagionalità dei contratti a tempo determinato nel resto del paese viene affrontata con l’applicazione del diritto di precedenza, in questo affidamento purtroppo siamo a denunciare come Uiltucs Latina, il diritto di precedenza non può essere superato e calpestato per altre finalità, in quegli arenili da anni ci sono lavoratori e lavoratrici professionalmente preparati che nelle determine e business plan di questi giorni non vengono minimamente considerati nella valutazione di un possibile diritto di precedenza, la domanda frequente di alcuni lavoratori storici, di quelle spiagge, che ci hanno contattato rimane la seguente: con la quale modalità verranno selezionati lavoratori e figure annunciate sul Business/plan?

Saremo attenti come categoria Uiltucs Latina – dichiara Gianfranco Cartisano responsabile territoriale -, il lavoro deve essere remunerato con la giusta retribuzione e soprattutto con il giusto Contratto Nazionale di riferimento, le interpretazioni intermedie non sono corrette nell’affidamento e gestione del denaro pubblico, nel caso specifico sull’affidamento degli arenili comunali di Terracina, auspichiamo che la gestione di queste concessioni balneari in affidamento all’Azienda Speciale si trasformi nella giusta e corretta corresponsione della retribuzione per i tanti lavoratori e lavoratrici, e che non diventi solo maggior fatturato per chi elabora buste/paga/cedolini ed altro per l’Azienda Speciale di Terracina”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Terracina