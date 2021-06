Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo una breve e parziale ritirata dell’anticiclone africano, proprio sul finire della settimana, tornerà ad innalzarsi verso lo Stivale una nuova onda di caldo intenso dal Nord Africa. Sarà destinata soprattutto alle regioni meridionali, anche se valori piuttosto elevati si registreranno fin sul Centro-Nord, e per diversi giorni. La spina nel fianco sarà però rappresentata da una saccatura che già nel weekend va scavandosi ad ovest della Francia, come accaduto durante la settimana in corso. Sarà causa di alcuni temporali al Nord, soprattutto sulle regioni alpine, a tratti anche forti, mentre sul resto d’Italia prevarranno condizioni più stabili. Vediamo più nel dettaglio cosa ci aspetterà:

METEO LUNEDÌ 28 GIUGNO. Variabilità sulle Alpi con formazione di rovesci e temporali a partire dal settore occidentale, specie dal pomeriggio quando risulteranno anche forti, in propagazione a quelle centro-orientali anche se in forma più attenuata. Possibile qualche sconfinamento dei fenomeni al Piemonte occidentale. Sul resto d’Italia sarà la stabilità a prevalere, con tempo in prevalenza soleggiato o velato. Le temperature aumenteranno un po’ ovunque, con punte localmente superiori a 35°C al Centro-Nord, anche 36/38°C al Sud, fino a 40°C su tratti della Sicilia. Nel dettaglio: al Nord, mattina soleggiata. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi occidentali, con temporali in sconfinamento sulle pedemontane piemontesi. Temperature in aumento, massime comprese tra 32 e 36. Al Centro, sole al mattino ovunque. Nel pomeriggio cielo perlopiù velato, senza precipitazioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37. Al Sud, sole prevalente su tutte le regioni per l’intera giornata. Locali addensamenti in Appennino durante le ore diurne. Temperature in ascesa, massime comprese tra 33 e 38.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: alta pressione con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio, salvo il passaggio di velature o nubi stratificate che andranno ad offuscare parzialmente i cieli entro sera, specie del Lazio. Caldo intenso, punte di 35-37°C sulle zone interne; meno caldo ma più afoso lungo le coste. Venti da Sud-Sudest, deboli o a tratti moderati lungo le coste. Mare poco mosso o localmente mosso al largo.

Commento del previsore Lazio

Weekend soleggiato con alta pressione ben salda sulle regioni del medio Tirreno, ma con geopotenziali in lieve calo, a favore di un sabato dal caldo meno intenso, con afa ridotta e quindi più sopportabile. Mentre la giornata di domenica vedrà un graduale aumento delle temperature massime, con punte di 33-35°C sulle aree interne e nei fondovalle Umbri, Laziali e della Toscana orientale. Lunedì caldo di nuovo in forte intensificazione, seppur in presenza di velature o strati; valori massimi prossimi anche ai 36-38°C nei settori interni, e clima afoso. Più nubi medio-alte martedì con clima molto caldo, ma leggermente attenuato.

Fonte: 3B Meteo