Ostia Antica, il Castello di Giulio II si prepara ad accogliere i suoi visitatori… di notte

Ostia – Il Castello di Giulio II, nello storico borgo di Ostia Antica, è pronto a riaprire i battenti: e lo farà aderendo alla Notte Europea dei Musei del prossimo sabato 3 luglio.

Per l’occasione, infatti, il Castello aprirà eccezionalmente di sera, accogliendo i suoi visitatori dalle ore 18.30 alle 23.30: un’opportunità unica per visitare uno dei luoghi più suggestivi della Capitale. L’ingresso è libero e gratuito; non c’è bisogno di prenotare.

Le disposizioni anti-Covid

Come spiegato sul sito ufficiale del Parco archeologico di Ostia Antica, l’accesso all’interno del monumento sarà consentito ad un numero massimo di 60 persone contemporaneamente, al fine di garantire l’applicazione delle misure di salvaguardia sanitaria connesse all’emergenza epidemiologica.

In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19, ogni visitatore è tenuto ad indossare correttamente la mascherina e ad igienizzare le mani. All’ingresso del Castello verrà effettuato il controllo della temperatura corporea; in caso di temperatura uguale o superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al monumento.

All’interno del percorso di visita, è necessario mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone. Il personale di accoglienza e vigilanza fornirà tutte le indicazioni necessarie per assicurare una visita in sicurezza.

Gli orari di visita

Dal 3 luglio – e fino al 3 ottobre 2021 -, il Castello di Giulio II apre al pubblico il sabato e la domenica:

dal 3 al 31 luglio tutti i sabati e le domeniche;

domenica 1, sabato 14 e domenica 15 agosto;

dal 4 settembre al 3 ottobre tutti i sabati e le domeniche.

L’accesso all’interno del monumento sarà consentito esclusivamente con visite accompagnate alle ore 10.15, 11.45, 14.00, 15.30. L’ingresso è gratuito.

Ciascun turno di visita prevede un numero massimo di 12 partecipanti (bambini inclusi). La prenotazione avviene direttamente sul posto.

