“Ti curo con un libro”, al via la nuova iniziativa delle Farmacie Comunali di Isola Sacra e Aranova

Fiumicino – “Ti curo con un libro” è il nome di un nuovo progetto che le Farmacie Comunali di Isola Sacra ed Aranova offrono ai loro clienti. Insieme al consueto assortimento di prodotti per la salute viene proposta un’idea semplice: la biblioterapia, vera e propria medicina per lo spirito.

“La considerazione che la lettura può essere in qualche modo una medicina è stato il vero motore dell’iniziativa – afferma il Dottor Fabio Reposi consigliere delegato della Farmacie Comunali di Fiumicino – . Questa è un’ iniziativa che porta un piccolo mattone alla costruzione dell’immagine di una farmacia capace di pensare a tutto tondo al benessere dei suoi clienti”.

“In collaborazione con l’Accademia dei Farmacisti – spiega Reposi – proporremmo quest’anno la vendita del libro ‘Lettera sulla felicità’ di Epicuro, un capolavoro che ha attraversato il tempo e lo spazio con la sua saggia ed universale carica filosofica. Verrà proposto in vendita, insieme a farmaci, integratori, omeopatici e quant’altro, nella convinzione che in fondo anche un libro, in questi tempi cupi di restrizioni e distanziamento, è in qualche modo una medicina per l’anima”.

“Se l’idea di un libro in farmacia può apparire singolare e vista con diffidenza, posso affermare che tale iniziativa, già attiva in altre farmacie italiane ha riscosso grande interesse nella clientela – conclude Massimiliano Perri presidente della Farmacie Comunali – . Le copie disponibili saranno 500, distribuite nelle due farmacie e vendute al pubblico al prezzo simbolico di 1 euro”.

