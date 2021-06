Vaticano. Il Papa incontra il Segretario di Stato Usa, Blinken: “Colloquio memorabile”

Città del Vaticano – Ben 40 minuti di “cordiali colloqui”: tanto è durato l’incontro svoltosi questa mattina in Vaticano tra Papa Francesco e il Segretario di Stato Usa, Antony John Blinken. Per il Papa, si legge in una nota diffusa dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, è stata “l’occasione per ricordare il viaggio compiuto nel 2015 ed esprimere il suo affetto e la sua attenzione al popolo degli Stati Uniti d’America”.

Diversi i temi al centro del colloquio, tra cui la presenza della Nato in Europa e la geopolitica del Medio Oriente”. L’incontro con il Papa è stato, a livello personale, un grande onore. La possibilità di parlare con lui è stato un momento memorabile”, ha Blinken a margine dell’udienza svoltasi nello studio dell’appartamento papale, nel Palazzo Apostolico. “Abbiamo parlato di tante cose, sono estremamente soddisfatto dalla leadership di Sua Santità sulla pandemia, il clima, le migrazioni, i rifugiati”, ha aggiunto in conferenza stampa con il ministro Luigi Di Maio alla ministeriale anti-Daesh.

