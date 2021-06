Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. E’ cominciata una nuova settimana che per certi versi mostra caratteristiche del tutto simili a quelle della scorsa. Una saccatura di bassa pressione ad ovest della Francia e un’onda calda nordafricana sul Mediterraneo centrale. La prima sarà causa di qualche temporale al Nord, segnatamente sull’arco alpino, mentre la seconda avrà il compito di far aumentare le temperature e portarle di nuovo su valori canicolari, soprattutto al Sud, dopo il parziale smorzamento del caldo avvenuto nel weekend. Vediamo nel dettaglio.

METEO MARTEDÌ 29 GIUGNO. Maggior variabilità sulle Alpi per il passaggio di un impulso instabile pilotato dalla saccatura francese e passaggio di alcuni rovesci già al mattino su Valle d’Aosta e alto Piemonte, ma in intensificazione in giornata anche con temporali, in estensione ad Alpi lombarde e localmente Dolomiti. Entro sera locali sconfinamenti a pianura piemontese e alta Lombardia. Sul resto d’Italia maggior stabilità, pur con passaggio di nubi medio-alte e stratificate al Centro-Sud e Sardegna, anche compatte sulle isole maggiori. Temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud, punte di 42°C su Materano e Catanese.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: alta pressione africana ben salda sui settori centrali tirrenici a garanzia di condizioni in prevalenza soleggiate su Toscana, Umbria e Lazio. Transiteranno però, nel corso del giorno, delle nubi alte e stratificate, localmente compatte sul Lazio; non si escludono brevi quanto locali ed isolati spunti piovosi sul Lazio costiero e localmente nell’entroterra. Caldo ancora intenso con picchi massimi di 34-37°C nell’entroterra e afa nelle ore serali. Venti a regime di brezza termica, a tratti moderati. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Alta pressione ben salda sulle regioni centrali tirreniche, a garanzia di tempo stabile e con sole prevalente, salvo il transito di velature o nubi stratificate, talora estese, specie sul Lazio; in particolare martedì, quando non si esclude la possibilità di locali e brevi spunti piovosi sul Lazio costiero e nell’immediato entroterra. Clima ancora molto caldo ma leggermente attenuato da metà settimana, specie sulla Toscana, con temperature massime che in generale si assesteranno tra 30-33°C , e picchi locali di 34-35°C soltanto sulle aree interne e nei fondovalle. Qualche nube in più sull’alta Toscana da metà settimana, a causa di un lieve calo dei geopotenziali sul Centro-Nord della Penisola, con possibili locali spunti piovosi non esclusi sulle aree appenniniche. Possibile momentaneo indebolimento dell’alta pressione tra fine settimana ed inizio della prossima.