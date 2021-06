Acilia, i cittadini si danno appuntamento per ripulire il Parco della Madonnetta

Ostia – Riccardo Pica, morto il 26 febbraio scorso al Parco della Madonnetta (leggi qui) mentre fuggiva dalle minacce di un senzatetto (leggi qui), avrebbe compiuto 16 anni il prossimo 3 luglio.

Una ricorrenza straziante, che però gli amici e i familiari del ragazzo hanno deciso di trasformare in un’occasione di riscatto per l’intero quartiere, dandosi appuntamento per ripulire l’ex Punto Verde Qualità di via Bruno Majoli.

All’iniziativa, che avrà luogo fra le ore 18 e le ore 20 di sabato 3 luglio, può partecipare chiunque lo desideri. Lo scopo, spiegano gli organizzatori, è restituire al parco “un minimo di decoro che meriterebbe e che, purtroppo, ancora non ha”.

Obiettivo dei volontari sarà soprattutto quello di sistemare l’area intorno alle foto di Riccardo. “La mia paura – racconta mamma Daniela Salustri su Facebook – è che tutta quell’erba secca che sta crescendo nel parco, quasi a coprire anche il viso di mio figlio, possa prendere fuoco e bruciare. Che dite, ci riusciamo a dare una pulita? Conto molto su tutti voi“.

D’altronde, il quartiere non ha mai smesso di dimostrare affetto e di stringersi intorno alla famiglia di Riccardo: nelle ultime settimane i cittadini, già fautori di una petizione per intitolare il parco alla memoria del 15enne (leggi qui), hanno deciso di rispondere all’appello di mamma Daniela riempiendo la recinzione dell’area verde di magliette dell’As Roma, la squadra del cuore del ragazzo (leggi qui). Un “muro” di solidarietà giallorosso, destinato a diventare sempre più imponente.

