Ardea – Un’altra giornata di formazione per i Volontari del Nucleo Operativo Airone. Gli operatori della Protezione Civile hanno seguito un corso in ambito sanitario, BLSD e PBLSD (manovre salvavita di primo soccorso per arresto cardiaco con l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno nell’adulto e nel bambino).

Sono 10 gli operatori impegnati nel corso, con l’aiuto di due istruttori e una dottoressa dell’Associazione Ale For Life, che si sono occupati della docenza.

