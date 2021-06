Centri estivi ad Ardea, il Comune apre alle manifestazioni di interesse

Ardea – L’Amministrazione comunale di Ardea avvisa i soggetti pubblici o privati, che intendano fornire prestazioni o forme di collaborazione con il Comune di Ardea, nel rispetto della normativa vigente e di quanto contenuto nell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 21 maggio 2021, che aggiorna l’Allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educativi non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19”, che è possibile presentare manifestazioni di interesse per la gestione/organizzazione di attività ludico ricreative ed educative.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al protocollo generale del Comune di Ardea con Pec: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it entro e non oltre il giorno 11 luglio 2021 ore 23,59.

