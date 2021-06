Cerveteri – Parte col piede giusto e con una ampia presenza di pubblico la rassegna “Aspettando l’Estate… nel ricordo di Valentina”, la serie di appuntamenti di teatro, danza e musica messa a punto dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri e che come di consueto anticipa il cartellone di spettacoli dell’Estate Caerite.

“Nonostante in Tv ci siano le fasi finali dei Campionati Europei di Calcio e sabato giocasse la Nazionale Italiana, gli spettacoli proposti al Parco della Legnara hanno ugualmente riscosso un grande successo, a testimonianza che la voglia di teatro e musica dal vivo da parte della cittadinanza erano davvero forti – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – la rassegna ‘Aspettando l’Estate…’ è un momento sempre molto atteso, perché è l’occasione intanto per tornare ad uscire la sera, soprattutto in questo momento storico in cui per lungo tempo siamo stati costretti in casa, e poi per poter apprezzare il lavoro e la passione per l’arte e lo spettacolo delle scuole del nostro territorio”.

“Un plauso lo rivolgo a tutti gli artisti che si sono esibiti in questi primi due giorni – prosegue l’Assessora Federica Battafarano – a Maria Concetta Galluso e alla Stazione dei Piccoli Artisti, saliti sul palco nella serata di sabato, e al gruppo degli Stonehenge, che domenica ci hanno fatto tornare indietro nel tempo con il grande rock. La rassegna di Aspettando l’Estate prosegue anche nei prossimi giorni, con l’Etruria Guitar Festival, una kermesse interamente dedicata al mondo della chitarra, nelle serate di giovedì 1 e venerdì 2 luglio, con la Danza nei giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 e ancora l’ultimo appuntamento con il Festival dedicato alla chitarra giovedì 8 luglio”.

Tutti gli spettacoli di Aspettando l’Estate… sono ad ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti. Si ricorda che per accedere al Parco della Legnara è obbligatorio attenersi alle indicazioni fornite dal personale della sicurezza presente all’ingresso dell’arena e rispettare le vigenti normative anti-covid 19.

