Civitavecchia, dimesso dal pronto soccorso ruba il portafoglio all’autista del 118

Civitavecchia – E’ stato rintracciato e denunciato in stato di libertà per furto, dagli agenti delle volanti del Commissariato di Civitavecchia, e dagli agenti della Polizia Ferroviaria, il giovane che, nel pomeriggio di domenica scorsa, aveva rubato il portafoglio all’autista del 118 durante il trasporto di un paziente.

Il soccorritore, giunto presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia alla guida dell’ambulanza, nell’accompagnare il paziente all’interno della struttura sanitaria, aveva lasciato sul mezzo i suoi effetti personali all’interno di un marsupio. Dopo aver effettuato il soccorso, l’uomo, nel riprendere il mezzo, si è reso conto che il marsupio, con all’interno il portafoglio con tutti i documenti e la somma di 130 euro, era sparito.

Ha quindi subito chiamato la Polizia riferendo che durante le operazioni aveva notato un ragazzo, appena dimesso, aggirarsi con fare sospetto all’esterno del pronto soccorso, fornendo all’operatore una sommaria descrizione del giovane. Descrizioni diramate alle pattuglie impegnate nel controllo del territorio che, poco dopo, lo hanno rintracciato all’interno della stazione ferroviaria.

Fermato, ha subito confessato di aver gettato il marsupio e di aver preso soltanto il denaro contante. Il marsupio con all’interno tutti i documenti è stato recuperato dagli agenti e restituito insieme al denaro all’avente diritto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

