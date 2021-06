Anzio – È uscito il nuovo videoclip di Federico Fashion Style, “Io sono pazzesco”, girato a Cinecittà World e nell’incantevole paradiso di QC Terme di Roma, una produzione di Joseba Label per la regia di Valerio Matteu e le coreografie di Gianluca Lanzillotta, con la partecipazione straordinaria della bellissima e giovanissima influencer Aurora Celli, famosa TikToker con oltre due milioni di follower.

Parlando del brano Federico ci spiega: – Io Sono Pazzesco è il mio nuovo singolo, un brano che racconta realmente come sono io, perché il mio mondo è pazzesco e spero di farlo arrivare a tutti, perché sorridere e sognare è la cosa più bella che possa esistere. Diventiamo tutti pazzeschi! –

Il brano, già presente nelle classifiche indipendenti radiofoniche, sarà la sigla del nuovo programma di Federico “Beauty Bus” in onda dal 30 agosto su Discovery Real Time.

Dai toni leggeri e irriverenti, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, canta questo nuovo brano con cui descrive se stesso, un personaggio eccentrico che si muove tra la moda e la musica, esplodendo in un inno alla vita e alla fiducia in se stessi, così che ogni persona guardandosi allo specchio possa dire “Io sono pazzesco”.

La canzone di Federico è interpretata nella parte femminile dalla cantautrice romana Michelle. È già disponibile in tutti i digital store, prodotta da Gianni Testa per Joseba Label e scritta dallo stesso con Federico, in collaborazione con Davide De Blasio e Angelo Martini.

Crediti foto backstage: Giacomo Prestigiacomo

Crediti foto Federico Fashion Style: (R)MarcoGarofaloFotografo (R)FineArt (R)2021