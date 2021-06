Fiumicino, domenica 11 luglio una gita in battello sul Tevere tra storia, natura e relax

Fiumicino – Da anni impegnata nella valorizzazione della Città e nella promozione delle sue risorse, la Pro Loco di Fiumicino sta organizzando in questo periodo svariate iniziative, che si reggono in perfetto equilibrio tra cultura e divertimento.

La prossima in programma sarà incentrata sul fiume Tevere, punto cruciale dal territorio dal punto di vista naturalistico e storico, sul quale gli antichi imperatori romani hanno fondato la fortuna dei propri porti.

“Lungo il fiume, sull’acqua” è il titolo del prossimo appuntamento dove i partecipanti potranno godere di una rilassante gita in battello lungo i due rami del Tevere che incorniciano l’Isola Sacra. Si potrà osservare da vicino l’habitat naturale del fiume, con la sua fauna e flora caratteristica, e con le rilevanze storiche che incontra. E gustare infine un delizioso aperitivo sempre a bordo durante il percorso di ritorno ancora più suggestivo con la luce del tramonto.

L’imbarco è previsto per le 17.30 e la gita avrà una durata di due ore, permettendo così agli appassionati di rientrare in tempo per vedere la finale degli Europei di calcio. Come sempre la Pro Loco garantisce la massima sicurezza, e ogni evento è organizzato rispettando tutte le normative anti-Covid. Tra queste, c’è il numero limitato di partecipanti: per aderire è quindi obbligatorio prenotare inviando una mail a info@prolocofiumicino.it o chiamando il numero 329 3682161.

Ricordiamo, inoltre, gli orari di apertura del punto informazioni della Pro Loco, sul Treno Storico di Via della Torre Clementina: Lunedi 15.30-18.30, martedì giovedì e venerdì 10.00 – 12.30 / 15.30 – 18.00, sabato e domenica 10.00-12.30/ 15.30/19.00.

