Latina, incidente sull’Appia: 57enne positiva all’alcoltest elitrasportata al San Camillo

Latina – I carabinieri del Nor, sezione radiomobile di Latina, stanno svolgendo ulteriori indagini utili a stabilire le cause del grave incidente che si è verificato ieri sulla via Appia nel territorio di Pontinia.

Uno scontro tra un‘autovettura condotta da una donna 57 enne ed un autocarro guidato da un uomo 43 enne.

La donna, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con l’autoarticolato. Ed è stata proprio la 57enne a riportare conseguenze più serie dallo scontro, tanto da essere trasportata in eliambulanza, presso l’ospedale San Camillo di Roma, risultando altresì positiva al test alcolemico con tasso pari a 1,93 g/ml.

La 57enne tedesca è stata deferita all’autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina