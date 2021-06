Lavori all’impianto idrico, stop all’acqua tra Anzio e Nettuno: ecco quando

Stop all’acqua per 11 ore ad Anzio e Nettuno. Acqualatina ha reso noto che, al fine di permettere lavori di manutenzione straordinaria e risanamento delle reti idriche adduttrici, nei Comuni di Anzio e Nettuno si effettuerà un’interruzione idrica dalle ore 15:00 di giovedì 01/07/2021 alle ore 02:00 di venerdì 02/07/2021.

L’acqua mancherà in tutto il Comune di Anzio, mentre le zone interessate a Nettuno sono le seguenti:

● zona Zucchetti (via Sermoneta, Via Maenza e traversa collegate)

● via Cadolino e traverse collegate

● via Santa Marinella e traverse collegate

● via Padiglione Campana e traverse collegate

● caserma di Polizia (Via Santa Barbara) zona Santa Barbara

● San Giacomo

Si prevede anche un abbassamento di pressione ai piani più altri nella zona di Nettuno centro via Miglioramento, via Rinascimento, via dell’ermellino e traverse collegate. Verranno posizionate le seguenti autobotti nel Comune di Anzio:

● piazza Pia,

● Lavinio stazione, parcheggio della stazione,

● Santa Teresa, piazzale Santa Teresa

Nel Comune di Nettuno sarà posizionata un’autobotte in via San Giacomo. Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.

(Il Faro online)