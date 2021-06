Minturno, Massimo Moni: “Bene lo stanziamento della Regione per la riqualificazione dei vicoli del centro storico”

Minturno – “Apprendo con piacere dello stanziamento da parte della Regione Lazio di 175 mila euro per il primo stralcio di lavori per la riqualificazione dei vicoli del centro storico.

Questione questa da me più volte affrontata e dibattuta in consiglio comunale e per cui essendo stata inizialmente prevista nel Piano Triennale delle opere pubbliche una somma di circa 300 mila euro avevo chiesto in diverse occasioni all’amministrazione comunale di poter intervenire suddividendo gli interventi di riqualificazione in più stralci di valore inferiore a 100 mila euro in modo da rispettare i parametri richiesti dallo stato di predissesto.

Procedura da me e dagli altri colleghi di minoranza contestata in sede di approvazione, ed in modo da avere attualmente già uno stato avanzato dei lavori evitando di concentrare l’apertura dei cantieri, come sta avvenendo, in campagna elettorale ritenendo che l’attività amministrativa debba essere finalizzata esclusivamente alla risoluzione dei problemi del nostro territorio e al suo miglioramento, e non debba mai essere condizionata ai tempi della politica per un tornaconto elettorale infatti tali interventi si sarebbero dovuti programmare per una realizzazione nei cinque anni e non negli ultimi sei mesi.

Chiedo, inoltre, come già più volte ribadito in consiglio comunale, di attivarsi in maniera decisa con gli organi preposti per la risoluzione del Piano di recupero del centro storico Minturno 3 e 4 per cui le precedenti amministrazioni riuscirono ad ottenere dalla Regione Lazio stanziamenti per un totale di circa 6 milioni di euro e che prevedeva, essendo stata stipulata una convenzione con la disu di Cassino, la realizzazione di una residenza universitaria per 45 studenti nel complesso dell’ex scuola elementare, la realizzazione di un totale di 30 alloggi di edilizia residenziale e la sistemazione di locali per attività commerciali. Lavori tra l’altro già iniziati ed il cui compimento rappresenterà sicuramente il fulcro di una una forte rivitalizzazione del centro storico”. – dichiara Massimo Moni, capogruppo consiliare e candidato a Sindaco della Lega.

