Monopattini a Nettuno: tutte le regole

Nettuno – E’ stata pubblicata l’ordinanza Sindacale n. 22 del 2021 contenente le direttive per l’utilizzo di monopattini elettrici ed entrerà in vigore dal 1 luglio 2021.

-La conduzione di tali mezzi sarà consentita ai maggiori di 14 anni

-E’ consentita la circolazione solo su strade urbane

-Il limite massimo di velocità consentito è di 25 km/h in carreggiata e di 6 km/h nelle aree pedonali

-Casco obbligatorio per i minori di 18 anni

Tutti i dettagli nel testo completo dell’ordinanza