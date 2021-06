Fiumicino – “Quando abbiamo ideato il progetto l’obiettivo era chiaro: unire aziende locali, associazioni del territorio, amministrazione comunale per restituire ai cittadini nuovi spazi di condivisione, aree pulite e la diffusione di contenuti culturali sul tema ambientale e della sostenibilità”. Così, in una nota, Antonio Canto, presidente del Comitato di quartiere Parco Leonardo.

“E’ questa l’idea di città che stiamo portando avanti concretamente, ed è per questo motivo che è nata SìAmo Fiumicino, un contenitore di azioni da condividere con le associazioni del territorio. Il Comitato Parco Leonardo – spiega Canto – è il cuore pulsante di ogni attività nel nostro quartiere ed è un esempio vincente di associazione con alto senso civico, utile a sottolineare come i cittadini possano realizzare opere per la propria comunità”.

Foto 3 di 3





“Tra le aree interessate, stavolta è stato il turno della bretella che collega la stazione alla scuola materna, una strada strategica per genitori e bambini, ma anche per i lavoratori che tornano tardi la sera. Dove c’era una discarica adesso c’è una strada riqualificata, simbolo di una ulteriore ripartenza, in linea con l’Agenda Onu 2030, al punto 11 (Città e comunità sostenibili), nello specifico:

1.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile”.

“Anche questo progetto è concluso e non è stato facile, ma è figlio di un grande lavoro di squadra, come piace noi. Un progetto articolato in più fasi, figlio della volontà di costruire e lo abbiamo fatto unendo più voci:

– il CQPL – Comitato Quartiere Parco Leonardo;

– l’’Istituto Colombo, con la sezione della materna di Parco Leonardo, dalle maestre ai bambini;

– Teleperformance Italia (investimento economico);

– crowdfunding (raccolta fondi grazie ai residenti);

– Domenico Masci, fondamentale per i lavori (sponsor Giostrine DaVinci);

– Francesca Romana Fabbri e la Tipografia Facciotti (stampe dei disegni);

– Comune di Fiumicino (assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia e vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca (staccionata):

– il Consorzio Spi/Caif per le autorizzazioni.

Un grande lavoro che va aldilà della politica, delle fazioni e degli accomodamenti. SìAmo Fiumicino è un’idea di futuro e ci piacerebbe coinvolgere altre realtà del territorio per perseguire tutti insieme le indicazioni dell’Agenda Onu 2030, un grande obiettivo globale”, continua.

“Gli sforzi profusi vengono ripagati da giornate come queste, con i bambini al centro di ogni progetto. Ci hanno abituati che tutto è difficile, che non si può fare, ma ancora una volta dimostriamo che tutto è possibile. Si può fare. Fiumicino e Parco Leonardo devono crescere, uscire dalla dimensione di paese e diventare una città passando dalla cultura e dal senso civico. Senza cultura non c’è futuro, senza una comunità attiva non c’è futuro. Sappiamo che si può fare”, conclude Canto.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino