Precipita dal tetto di casa: è grave un uomo di Civitavecchia

Civitavecchia – Alle ore 19 di oggi, 29 giugno 2021, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per soccorso a persona in via Fontanatetta.

Un uomo, probabilmente intento a fare piccoli lavori di manutenzione è caduto rovinosamente dal tetto della sua abitazione.

Gli uomini della Bonifazi hanno lavorato in sinergia con il personale sanitario aiutando a stabilizzarlo e trasportarlo in ambulanza visto le condizioni da politraumatizzato. In seguito il malcapitato è stato portato all’ospedale di Civitavecchia.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Civitavecchia e la polizia locale.

