“Restart metabolico”: presentato al Centro Leonardo il nuovo libro del Dott. Danilo De Mari

Fiumicino – Presentato al Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino “Restart metabolico”, il nuovo libro (edito da Longanesi) del Dottor Danilo De Mari, che mostra come riacquistare la forma e tornare in salute in soli 31 giorni.

“Il cibo che portiamo in tavola ha ormai perso quasi per intero il proprio patrimonio di principi nutritivi – ha affermato il Dott. De Mari durante la presentazione – e ci assicura solo un bel carico di calorie, che si depositano in cuscinetti di grasso”

“Le nostre vite frenetiche – ha proseguito il Dott. De Mari – ci fanno accumulare tossine che inducono stati di infiammazione cronica, stress ossidativo e acidità, mentre lo stress psicologico ci spinge a reprimere le emozioni negative. Con il mio metodo innovativo si può perdere peso ed eliminare gonfiore, meteorismo, acidità, cattiva digestione, dolori addominali, stanchezza, mancanza di concentrazione e irritabilità”.

Il libro è strutturato in una prima parte teorica ed una seconda dove si entra nell’aspetto pratico con un vero e proprio percorso tra alimentazione, movimento, gestione delle emozioni e fitoterapia.

(Il Faro online)