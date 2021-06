Santi Pietro e Paolo, Bergoglio ringrazia Ratzinger: “Spende la sua vita pregando per la Chiesa”

Città del Vaticano – “Oggi, per noi, ricorre un anniversario che tocca il cuore di tutti noi: 70 anni fa, Papa Benedetto veniva ordinato sacerdote. A te, Benedetto, caro padre e fratello, va il nostro affetto, la nostra gratitudine e la nostra vicinanza”.

Così Papa Francesco, al termine dell’Angelus odierno, in occasione della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, ricorda e prega per il suo predecessore, Benedetto XVI, a 70 anni dalla sua ordinazione sacerdotale.

“Lui vive nel monastero, un luogo voluto per ospitare le comunità contemplative qui in Vaticano, perché pregassero per la Chiesa”, spiega Francesco mentre dalla piazza, gremita di fedeli, si alza un grande applauso.

“Attualmente, è lui il contemplativo del Vaticano, che spende la sua vita pregando per la Chiesa e per la diocesi di Roma, della quale è vescovo emerito. Grazie, Benedetto, caro padre e fratello. Grazie per la tua testimonianza credibile. Grazie pe il tuo sguardo continuamente rivolto verso l’orizzonte di Dio: grazie!”.

