Anzio, l’anagrafe sarà chiusa al pubblico il 1 e il 2 luglio

Anzio – Per l’espletamento delle procedure finalizzate al subentro nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr), l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Anzio sarà chiuso al pubblico giovedì 1 luglio e l’Ufficio Anagrafe giovedì 1 e venerdì 2 luglio.

