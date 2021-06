“Basta promesse sulla Roma-Lido”: pendolari pronti ad “assediare” la Regione

Roma – “Sulle ferrovie regionali ex concesse da anni doveva cadere una pioggia di milioni. Le ultime promesse ci davano 500 milioni impegnati entro metà 2021, ma ci ricordiamo di oltre 900 milioni annunciati dal presidente, Nicola Zingaretti, e dal suo assessore, Mauro Alessandri, in conferenza stampa nel cantiere della stazione di piazzale Flaminio a dicembre 2019″. Inizia così una nota diffusa dal Comitato pendolari Roma-Ostia.

“A suon di tweet – accusano – è facile amministrare e credere di risolver problemi. Imbarazza il messaggio del presidente Zingaretti a poche ore dall’ennesimo slittamento di altri 6 mesi dell’assunzione diretta della gestione delle due ferrovie (leggi qui), dell’acquisizione da parte di Astral e Cotral del ramo d’azienda di Atac dedicato a Roma Lido e Roma Nord, ma anche dalla chiusura della Consultazione avviata per soli 14 giorni dalla Direzione regionale competente sul destino delle due linee e su beni, personale e impianti da trasferire dal gestore uscente ai nuovi”.

“Il presidente Nicola Zingaretti – sottolineano i pendolari – posticipa ancora traguardi e tempistiche, senza scusa alcuna. Per dar voce a cittadini e utenti delle ferrovie regionali ex-concesse, i rappresentanti dei comitati pendolari domani alle 15.30 andranno sotto il palazzo della Regione, staranno sotto le finestre di questi in-decisori politici, nello stesso giorno in cui, ancora una volta, le loro promesse sono risultate vane”.

