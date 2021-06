Consiglio comunale, Severini: “Nardozi dichiara il falso. Io non ho mai detto ai cittadini di non pagare la Tari”

Fiumicino – “Le dichiarazioni rilasciate questa mattina a mezzo stampa dal presidente della Commissione Bilancio Giampaolo Nardozi (leggi qui) sono false e molto gravi: affermare che io abbia addirittura detto ai cittadini di non pagare la Tari sfiora i limiti dell’assurdo”. Così, in una nota, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Io non ho mai detto quanto da lui dichiarato – spiega il Capogruppo – e lo streaming del Consiglio comunale che ho allegato ne è la prova schiacciante. Durante il mio intervento in aula ho semplicemente chiesto di riportare un clima sereno e una corretta informazione, vista la confusione, che dopo le dichiarazioni dell’Assessore al Bilancio nel marzo scorso (leggi qui), si era venuta a creare tra i residenti.

La cosa più grave è che tale comunicato Nardozi lo ha fatto mezz’ora prima del termine del Consiglio, quindi, mentre la discussione era ancora in corso e dinnanzi ad una mia richiesta di rettifica di quanto da lui falsamente dichiarato, non ho nemmeno ricevuto risposta”.

“Nel momento in cui la maggioranza si è giustificata dicendo che il problema di tale confusione sta negli organi di stampa – conclude Severini – che non sono attendibili, Nardozi che fa?! Usa tali strumenti per propagandare dichiarazioni non veritiere. Tutto ciò è assolutamente contrario ai principi della discussione politica, oltre che ridicolo e inaccettabile”.

