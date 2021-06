Falso e violazioni del Codice della Strada: arrestato a Ladispoli un 74enne “in fuga”

Ladispoli – Gli agenti del commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno arrestato un 74enne romano, colpito da un’ordinanza applicativa di misura cautelare detentiva emessa dal Tribunale di Civitavecchia, per i reati di falso, soppressione di cose in sequestro e violazione del Codice della Strada – reati commessi tra il 2012 ed il 2014.

Gli uomini della Polizia Giudiziaria, al termine di una mirata attività d’indagine, hanno rintracciato l’uomo nel comune di Ladispoli, dopo che lo stesso si era reso irreperibile al suo domicilio. Dopo il fermo, l’uomo è stato associato presso la Casa circondariale “G. Passerini” di Civitavecchia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ladispoli