Fiumicino, auto si ribalta sulla Portuense

Fiumicino – Un’automobile si è ribaltata ed è finita nel fosso di scolo che fiancheggia la carreggiata di via Portuense, questa mattina, 30 giugno 2021 a Fiumicino. Al volante una donna. Il fatto si è verificato poco dopo le sette.

Ad aiutare la signora ad uscire dall’abitacolo della vettura alcuni passanti; nel frattempo sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e l’ambulanza allertati da una donna che si stava recando a lavoro lungo la medesima strada.

Gli operatori sanitari hanno preso in carico la conducente del veicolo per accertarsi delle sue condizioni, anche se, come raccontano alcuni testimoni oculari, la donna sembra essere in buono stato di salute.

A quanto sembrerebbe da una prima ricostruzione degli eventi la donna avrebbe perso il controllo della macchina per cause da accertare, al vaglio tra le ipotesi il fondo stradale bagnato.