Fiumicino, le attività commerciali in difficoltà avranno una riduzione sulla Tari

Fiumicino – È stata votata all’unanimità oggi in Consiglio comunale una delibera che stabilisce agevolazioni sul pagamento della Tari per le utenze non domestiche che abbiano registrato difficoltà economiche a causa della pandemia da Covid-19 negli anni 2020 e 2021.

“Ancora una volta questa Amministrazione cerca di andare incontro ai suoi cittadini – dichiara l’assessora al Bilancio Anna Maria Anselmi –, in particolare ai titolari di utenze non domestiche, commercianti, studi o uffici in genere che siano stati chiusi per legge o che abbiano subito una riduzione di reddito pari almeno al 30% rispetto al 2019. Le richieste di riduzione della Tari devono essere da loro inoltrate al Comune entro il 31 luglio 2021″.

“Abbiamo preso questa decisione – spiega Anselmi – per cercare di andare incontro a quei settori che più hanno sofferto a causa della pandemia e che adesso stanno lentamente cercando di rimettersi in sesto. Per lo stesso motivo ricordo a tutti i cittadini che, nonostante la prima rata della Tari scada oggi, qualora la paghino in ritardo entro il 31 luglio non subiranno sanzioni“.

“La maggior parte delle attività commerciali – aggiunge l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli – in questi mesi ha subito un grave contraccolpo a causa dell’emergenza sanitaria. Con questo provvedimento speriamo di andare loro incontro e permettergli una ripartenza più serena. Siamo convinti che, pur trattandosi di un piccolo gesto, aiuterà le nostre attività commerciali, nella speranza che in futuro non debbano più dover essere costrette a chiudere a causa del Covid-19. Ringrazio gli uffici che in tempi brevissimi hanno lavorato a questa delibera e il Consiglio comunale che, prontamente convocato, l’ha votata in modo da permettere agli utenti di inoltrare quanto prima le richieste”.

