Fondi, abusi sessuali su una bimba di 8 anni: indagato il dipendente di un camping

Fondi – La vacanza di una bambina di 8 anni si è improvvisamente trasformata in un incubo. Una storiaccia con tanto di orco, al momento solo presunto, che avrebbe avuto attenzioni morbose nei confronti della piccina. Tutto ancora in fase di accertamento da parte degli uomini del Commissariato di Fondi coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina, nella persona del sostituto procuratore Giuseppe Bontempo.

Tutto sarebbe successo il 22 giugno scorso quando la bambina è tornata a casa in lacrime allarmando non poco i genitori che erano soliti vederla allegra e solare, soprattutto in questi giorni di vacanza nei quali avevano lasciato la cittadina in provincia di Roma, nella quale vivono, per trascorrere le vacanze al mare a Fondi.

Dietro quelle lacrime della bimba una storia che ha preoccupato e sicuramente spaventato mamma e papà: un presunto tentato approccio sessuale da parte di un 39enne. Un fatto grave, se confermato, per il quale i due genitori hanno deciso di chiedere aiuto alla Polizia, innescando indagini nei confronti di un 39enne tuttofare all’interno di un camping di Fondi. L’uomo, intanto, è stato licenziato dal posto di lavoro nel camping, probabilmente anche solo in via cautelare.

Qualora gli accertamenti, tuttora in corso, dovessero confermare il racconto reso dalla piccola, nei confronti dell’uomo scatterebbe l’accusa di violenza sessuale. Ma le attività investigative vanno avanti. Gli inquirenti stanno cercando di sciogliere tutti i nodi legati alla vicenda, con le dovute attenzione da riservare a un fatto che ha come protagonista una bambina in tenera età.

Ora bisognerà vedere quali saranno i prossimi passi che la Procura di Latina intenderà compiere, non in ultimo un incidente probatorio nel quale sentire la piccola assistita da uno psicologo e vedere se confermerà la vicenda.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

