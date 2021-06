Fumi in porto a Civitavecchia, presto il vertice con Arpa e autorità marittime

Civitavecchia – Si terrà nei prossimi giorni un vertice operativo sull’attività di monitoraggio dei fumi in porto. La riunione parte dalla lettera inviata alcuni giorni fa dal Sindaco Ernesto Tedesco e dal Vicesindaco con delega all’Ambiente Manuel Magliani, nella quale si fa riferimento al Civitavecchia Blue Agreement e si chiede ad Arpa Lazio la disponibilità ad approfondire le attività di monitoraggio.

Dopo che l’agenzia regionale ha dato risposta positiva, sono state coinvolte anche Autorità di sistema portuale e Capitaneria di Porto, calendarizzando l’incontro per il prossimo 20 luglio.

Dichiara il Vicesindaco Magliani: “La partecipazione di Arpa Lazio al lavoro sulle attività di monitoraggio in ambito portuale è una garanzia in più che andiamo ad aggiungere al quadro di accordi già stipulati con le autorità marittime e con le compagnie di navigazione che hanno sottoscritto l’Agreement.

La nostra intenzione è quella di valutare se è possibile aggiungere all’accordo tra enti a monte e ai controlli delle autorità marittime a valle, che sono dati acquisiti, anche un esame dei dati nel loro complesso e una determinazione delle azioni conseguenti, nel caso in cui ve ne fosse necessità”.

Aggiunge il Sindaco Tedesco: “In questi giorni più volte abbiamo raccolto segnalazioni preoccupate di cittadini che ci inviavano anche immagini su una coltre incombente su Civitavecchia. Abbiamo pertanto voluto invitare gli enti competenti ad una valutazione, trovandoli disponibili. Ancora una volta occorre pertanto sottolineare la sinergia che si sta creando, nell’interesse della sicurezza dei lavoratori portuali e dei cittadini. In particolare ringrazio la Capitaneria di Porto del comandante Tomas, che anche nelle scorse ore ha elevato forti sanzioni nei confronti di alcune navi proprio per irregolarità riscontrate sulle emissioni”.

