Iniziate le colonie estive a Montalto Marina

Montalto – Lunedì 28 giugno presso lo stabilimento comunale “Tutti al Mare” sono iniziati i Centri estivi diurni a Montalto marina. Le colonie sono rivolte ai minori da 4 a 14 anni compiuti e termineranno il 3 settembre.

Sono previsti nel servizio gli spostamenti, il pranzo e la merenda e le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 16:30.

“Una importante novità – afferma l’assessore Giovanni Corona – sta nel fatto che l’amministrazione comunale compartecipa alle spese della quota d’iscrizione alle famiglie, facendosi carico del”80% dell’importo totale della retta.

Sono orgoglioso dell’ottima adesione che c’è stata al servizio offerto, segno che la proposta ai cittadini è stata ritenuta meritevole ed accolta con favore e soddisfazione.

Ringrazio la Coop. Il Giocomatto che si occuperà dello svolgimento delle attività in questi mesi, faccio un grande in bocca al lupo ed auguro buon divertimento alle bambine e ai bambini che stanno intraprendendo questo percorso”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto di Castro

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Montalto di Castro