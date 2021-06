Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’anticiclone africano è tornato ad irrobustirsi con l’inizio della nuova settimana, ricalcando un andamento del tutto simile a quello dei sette giorni precedenti. Tanto che nei prossimi giorni al Sud si toccheranno valori canicolari, superiori a 40°C e localmente anche proiettati verso i 42/43°C entro metà settimana in Sicilia. La saccatura depressionaria che staziona tra la Francia e il Golfo di Biscaglia scorrerà lentamente verso est nei prossimi giorni spostandosi sul Centro Europa ed influenzerà il tempo su parte delle nostre regioni. Saranno prima di tutto quelle alpine a subirne le conseguenze, esposte al passaggio di alcuni impulsi di instabilità che tra martedì e venerdì si snoderanno proprio dal centro depressionario appena descritto, forieri di rovesci e qualche temporale a tratti anche forte, in locale sconfinamento alle zone di pianura, mentre sul resto d’Italia il tempo sarà più stabile con caldo anche intenso. Vediamo più nel dettaglio cosa accadrà:

METEO MERCOLEDÌ 30 GIUGNO. Ancora variabilità sulle zone alpine con qualche rovescio o temporale soprattutto nel pomeriggio sul settore centro-orientale, in sconfinamento entro sera a pianure lombarde e del Nordest, localmente anche di forte intensità sulle aree pedemontane. Tempo migliore sul resto d’Italia, pur con il passaggio di stratificazioni alte sulle regioni meridionali che offuscheranno il sole. Temperature in lieve calo al Centro-Nord, stabili al Sud su valori canicolari. Nel dettaglio, al Nord, inizio di giornata stabile, tra pomeriggio e sera possibili locali temporali sui settori alpini e prealpini centro-orientali; più soleggiato altrove. Temperature massime in lieve diminuzione, comprese tra 29 e 33. Al Centro, giornata stabile e soleggiata, con qualche nube in più sui settori appenninici toscani. Temperature in lieve diminuzione, comprese tra 29 e 34. Al Sud, sole prevalente, salvo il transito di strati, talora estesi tra Sicilia e Calabria. Temperature in lieve diminuzione, comprese tra 33 e 38.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: Giornata dal bel tempo prevalente sulle regioni del medio Tirreno, tra sole e qualche velatura di passaggio. Addensamenti attesi sull’alta Toscana e Appennino, specie nella prima parte di giornata, ma senza conseguenze. Possibili nubi marittime al mattino lungo le coste Toscane e del medio-alto Lazio, in dissolvimento entro metà mattino. Clima ancora molto caldo, ma in leggera attenuazione, specie sulla Toscana, tuttavia non mancheranno punte massime locali di 33-35°C sulle aree interne tra Umbria e Lazio. Venti da Ovest-Sudovest, a tratti moderati nell’entroterra e sulla medio-alta Toscana. Mare tendente a mosso, o molto mosso sui bacini toscani (specie centro-settentrionali).

Commento del previsore Lazio

Alta pressione ben salda sulle regioni centrali tirreniche, a garanzia di tempo stabile e con sole prevalente, salvo il transito di velature o nubi stratificate. Clima caldo un po’ attenuato da metà settimana, specie sulla Toscana, con temperature massime che in generale si assesteranno tra 30-33°C , e picchi locali di 33-35°C soltanto sulle aree interne e nei fondovalle umbro-laziali. Qualche nube in più su medio-alta Toscana giovedì, con possibili locali spunti piovosi non esclusi sulle aree appenniniche.

