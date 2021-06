Negozi Calzedonia: oltre 100 nuove assunzioni

Il Gruppo Calzedonia, presente in più di 50 paesi nel mondo con circa 5000 punti vendita, è sempre in costante espansione per questo è alla continua ricerca di nuovo personale da assumere come Operai Addetti al Magazzino, con flessibilità e precisione, affidabilità, capacità di lavorare in autonomia, che dovranno prelevare, controllare e gestire la merce presente nel magazzino, caricarla e scaricarla; Tecnici Manutentori, con attitudine al problem solving e buone capacità organizzative e di gestione dello stress, che dovranno occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di automazione del polo logistico e di tutte le attività di riparazione e sostituzione dei componenti degli impianti stessi; Specialisti del Servizio di Help Desk, con forte attitudine al problem solving e alla gestione dello stress, predisposizione alle relazioni interpersonali, orientamento al cliente, capacità di lavorare in team, precisione e massima attenzione ai dettagli, che dovranno dare consulenza sulle modalità di utilizzo dei vari applicativi e strumenti, identificare e risolvere i problemi ricorrenti nell’utilizzo dei sistemi informatici e programmare gli interventi periodici per la sostituzione di sistemi informatici e linee dati; Assistenti alle Vendite, in possesso di entusiasmo, impegno, grande energia, motivazione, curiosità, flessibilità, concretezza, semplicità e aperti al cambiamento, i quali dovranno riassortire e organizzare l’area vendita e il magazzino, accogliere, soddisfare e supportare i clienti ed offrire loro quotidianamente un’esperienza d’acquisto unica e personale.

