Ostia Antica, Masi: “La Regione vuole potenziare il tritovagliatore? Facciano chiarezza”

Ostia – “Siamo stati fortemente contrari al fatto di installare un tritovagliatore vicino Ostia Antica (leggi qui) e adesso apprendiamo, a mezzo stampa, che l’intenzione della Regione è quella di potenziarlo. Visto che le informazioni sono confuse, chiediamo alla Regione e al Comune di fare chiarezza in merito”. A parlare è Mariacristina Masi, consigliera di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“Mentre noi ci battiamo da anni per far diventare Ostia Antica Patrimonio dell’Umanità e per avviare la procedura di candidatura all’Unesco – continua Masi -, qualcuno pensa che il nostro importante territorio possa diventare la pattumiera di Roma. Presenteremo un’interrogazione in Municipio per sapere se l’ente di prossimità è stato coinvolto e attendiamo chiarimenti urgenti”, conclude la consigliera.

