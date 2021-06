Terracina, accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale: arrestato

Terracina – I carabinieri di Lavena ponte Tresa a Varese, nella giornata di ieri, 29 giugno 2021, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina nei confronti di un 35enne di Terracina.

Le indagini svolte dagli uomini dell’Arma di Terracina in collaborazione con i colleghi in provincia di Varese hanno indotto il magistrato ad emettere il provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo pontino accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Terracina