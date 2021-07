Ardea – Un incendio è scoppiato proprio davanti all’ingresso del sito archeologico Castrum Inui intorno alle 22:00 di oggi 1 luglio, ad Ardea. A prendere fuoco sono stati dei cumuli di rifiuti abbandonati in tre punti diversi: su via delle Salzare, all’ingresso del piazzale dove si svolge la giornata ecologica, davanti al cancello di ingresso del sito Castrum Inui e un terzo focolaio è scoppiato poco più avanti dell’area archeologica.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia con 2 automezzi e 8 uomini che sono riusciti a spegnere in breve tempo le fiamme. Le indagini sono ancora in corso e non è esclusa la pista dell’incendio doloso.

Dopo i rifiuti ingombranti abbandonati e la recinzione del sito sparita mesi fa (leggi qui), continuano i problemi in un’area importante per i Beni Culturali e per il Comune di Ardea, che potrebbe dare uno slancio non indifferente al turismo del comune rutulo ma che è costantemente nel mirino degli incivili. Inoltre, lo smaltimento del materiale combusto, che ora è ammassato nella via, costa tre volte in più dello smaltimento dei rifiuti normali: un danno al territorio e a tutti i cittadini.

