Concorsi truccati: Comune di Latina, SSR e Asl pronti a costituirsi parti civili

Latina – Gli arresti di stamattina, 1 luglio 2021, per corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio nella procedura concorsuale riguardante il Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 23 posti di collaboratore amministrativo professionale indetto da Asl Frosinone, Latina e Viterbo che hanno portato all’applicazione di misura restrittiva ai domiciliari di un dirigente Asl e del noto esponente politico del Pd Claudio Moscardelli (leggi qui) ha provocato reazioni nel mondo politico e sanitario.

L’assessore alla Sanità e alla Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, è intervenuto sulla vicenda e ha sottolineato: “Il Servizio Sanitario Regionale e la Asl di Latina si costituiranno parte civile nell’ipotesi di rinvio a giudizio riguardo ai fatti – se confermati – che sta accertando la magistratura del capoluogo pontino.

Bene ha fatto la Asl di Latina in accordo con la Direzione regionale Sanità a revocare il concorso prima degli avvisi di garanzia e dare mandato di sospendere tutte le persone coinvolte.

La dottoressa Silvia Cavalli, direttrice generale dell’Asl, gode il pieno sostegno e ha mandato di sradicare ogni tentativo di pratiche illegali e di non guardare in faccia a nessuno, dando la massima collaborazione all’autorità giudiziaria”.

Anche il sindaco di Latina, Damiano Coletta, è intervenuto sull’argomento.

“Ho appreso questa mattina degli ultimi sviluppi emersi riguardo le inchieste sui concorsi Asl – ha detto Coletta – . Massimo rispetto per gli inquirenti e per gli indagati, da garantista sono convinto che la giustizia debba affermarsi nelle aule dei tribunali e non sui media o attraverso procedimenti sommari.

L’Amministrazione seguirà con attenzione l’evolversi della situazione. Come Sindaco ho il dovere di tutelare i miei concittadini e qualora le risultanze delle attività investigative dovessero portare ad un rinvio a giudizio, come ho già dichiarato nel corso di un recente Consiglio comunale, il Comune si costituirà parte civile. Gli sforzi della nostra esperienza amministrativa sono stati indirizzati per la tutela della legalità a tutto tondo, attraverso scelte politiche e di metodo ben definite, ed è su questa strada che intendiamo continuare

È quindi nostro compito continuare la battaglia per la trasparenza e la legalità in una città che in passato ha conosciuto diversi scandali. La mia solidarietà oggi va a tutta la comunità democratica composta da persone coraggiose e oneste che credono fermamente nel cambiamento che l’Amministrazione ha avviato 5 anni fa”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

