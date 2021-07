Città del Vaticano – È cominciata con un momento di preghiera davanti all’Altare della Confessione la Giornata di riflessione e di preghiera per il Libano. Il Papa e i leader delle Chiese cristiane libanesi hanno recitato il Padre Nostro in arabo, intonato dal Papa, e poi sono scesi nella cripta per pregare davanti alla tomba di San Pietro, accendendo ognuno una candela. Prima dell’incontro di preghiera in basilica, il Papa ha salutato i responsabili della comunità cristiane libanesi e i membri delle delegazioni a Casa Santa Marta. Poi gli incontri e le discussioni sulla situazione del Paese dei Cedri nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. I lavori si concluderanno alle 18 con la preghiera ecumenica per la pace, nella basilica di San Pietro.

