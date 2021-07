Ladispoli, Morelli: “Adottare un cane è un gesto d’amore”

Ladispoli – “Adottare un cane dal canile è un grande gesto d’amore“. Con queste parole il capo segreteria del sindaco Grando ed incaricato della Tutela degli Animali, Miska Morelli, ricorda che è attivo il progetto “Adotta un Cane”, che prevede, per chi prenderà in carico un cane affidato ad un canile convenzionato con la città di Ladispoli, un rimborso di 400 euro per 3 anni, a copertura delle spese sostenute per la cura e il mantenimento dell’animale, come ad esempio spese veterinarie, cibo e oggettistica.

“L’iniziativa – ha proseguito Morelli –vuole incentivare i cittadini ad adottare un cane rinchiuso nel canile migliorandone le condizioni di vita. Inoltre attraverso le adozioni si risparmino notevoli risorse per il suo mantenimento, in questo modo sarà possibile recuperare il denaro per garantire l’assistenza medico veterinaria a cani per i primi tre anni dall’adozione”.

I rimborsi verranno erogati dal Comune dopo un anno dalla presentazione della richiesta con allegata la documentazione prevista inerente le spese sostenute.

